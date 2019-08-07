Стало известно, когда улицу XXII Партсъезда в Самаре продлят до Ново-Садовой
Горожанам придется подождать новую дорогу еще несколько лет
Новый поперечник построят от Московского шоссе до улицы Ново-СадовойФото: Яндекс.Карты
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Стали известны сроки продления улицы XXII Партсъезда в Самаре. Речь идет об участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.
- В планах построить новую дорогу в 2021-2022 годах, - сообщили в Твиттере представители департамента градостроительства Самары.
По словам чиновников, продление улицы XXII Партсъезда станет альтернативой реконструкции улицы Советской Армии. Ранее горожане предложили сделать там дополнительную полосу в сторону Волги, однако таких планов у властей пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU