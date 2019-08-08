Двое подростков угнали у селянина «четверку» и укатили на ней в Самару

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-08T09:41:15+03:00

Молодым людям за похищение отечественной легковушке грозит до 5 лет лишения свободы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина только собрался на рыбалку, а машины на месте не оказалось

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Недавно к полицейским обратился 54-летний житель села Пестравка. Мужчина рассказал, что он припарковал свою машину ВАЗ-2104 возле дома на улице Южной, а когда собрался на рыбалку, не нашел ее на месте.

- В ходе проверки было установлено, что к похищению автомобиля могут быть причастны 15-летний и 17-летний подростки, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Угнанную «четверку» полицейские нашли в Самаре на улице Стара-Загора. Они забрали машину. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU