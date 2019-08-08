В Самаре чиновники отказались менять зонирование участка под ТЦ «Парк Хаус»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-08T13:56:02+03:00

Инициатива УК "Развитие" о смене зонирования не дойдет до публичных слушаний

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Мэрия Самары отклонила заявку на изменение зонирования территории на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда, где находится торговый центр «Парк Хаус».

- Участок площадью 18,1 тысяч квадратных метров сейчас располагается в двух зонах: Р-2 (рекреационно-ландшафтная территория) и Ц-3 (центр деловой, производственной и коммерческой активности). Управляющая компания «Развитие» попросила сменить зонирование на Ц-2. Это зона обслуживания и коммерческой активности местного значения, - говорится в документах на сайте администрации.

Власти Самары отклонили эту заявку и отказали компании в рассмотрении инициативы на публичных слушаниях. В качестве причины чиновники указали несоответствие генеральному плану Самары.

Напомним, что ранее городская администрация обратилась в арбитражный суд с требованием снести часть ТЦ «Парк Хаус». Поводом для иска стало то, что, по мнению чиновников, собственники здания незаконно воспользовались участком, который относится к государственной земле, и обогатились на нем, задолжав муниципалитету более 800 тысяч рублей. Однако через некоторое время представители мэрии отозвали иск.

ИСТОЧНИК KP.RU