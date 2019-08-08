"Сломать шифр дороже, чем заплатить штраф: самарским автолюбителям рассказали, можно ли обмануть нейронные сети

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-08T14:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарским автомобилистам рассказали, насколько реально обмануть камеры на дорогах. Журналисты "Другого города" показали испорченные изображения номеров специалисту по искусственному интеллекту и компьютерному зрению и он рассказал, почему такие ухищрения не помогают.

- Пожалуй, сегодня сеть не прочитает номер, только если вы закрасите его белой глиной, по максимуму устранив тень. Грязь не поможет, а если из-за снега удается распознать только две цифры из кода, владельца автомобиля можно установить с помощью базы данных. Есть такое понятие — уровень confidence, уверенность сети. Насколько я знаю, если система сомневается, изображение уходит на ручную доработку, - отметил Руководитель лаборатории интеллектуального анализа видеоданных в институте систем обработки изображений РАН и профессор Самарского университета Артем Никоноров.

По словам специалиста, найти изъян в работе нейронных сетей можно. Но для этого нужно купить такую же камеру, как стоит на дорогах, подключиться к системе ГИБДД и вручную подбирать нужное искажение. Сделать это явно дороже, чем заплатить штраф.

Сегодня системы все больше совершенствуются, пишет "ДГ", глубоким обучением нейронной сети занимаются современные алгоритмы. Но чтобы двигаться в deep learning дальше, нужны большие объемы данных.

Они есть далеко не везде, и чем дальше от мейнстрима, тем сложнее обучить сеть, и требуются новые подходы, такие как обучение с подкреплением, — говорит Никоноров.

ИСТОЧНИК KP.RU