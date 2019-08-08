Военные прокомментировали гибель солдата-парашютиста под Тольятти

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-08T14:54:44+03:00

Молодой человек при приземлении зацепил ЛЭП и получил удар током

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Командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранителями начало проверку по факту смертельного ЧП в селе Подстепки. Утром в четверг, 8 августа, там на улице Фермерской погиб 19-летний десантник-парашютист.

- Военнослужащий одной из воинских частей Тольяттинского гарнизона погиб в результате несчастного случая в ходе плановых прыжков с парашютом. Из-за сильного порыва ветра при приземлении он зацепил провода ЛЭП и получил смертельное поражение электрическим током, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ЦВО.

Отметим, что личность погибшего не разглашается. Однако, по некоторым данным, молодой человек служил в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. Сейчас специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU