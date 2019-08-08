Размыло насыпь: в МЧС рассказали подробности обрушения дороги к самарскому аэропорту

СЕГОДНЯ 18:40 2019-08-08T18:40:31+03:00

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В ГУ МЧС по Самарской области прокомментировали ситуацию с обрушением края новой дороги до аэропорта Курумоч в Красноярском районе. Как сообщили в оперативном ведомстве, сообщение о происшествии им поступило еще вечером 3 августа.

- Около поселка Береза произошло повреждение конструкции отвода талых вод и размыв насыпи Аэропортовского шоссе. Его площадь составила примерно 30 метров, а глубина 3 метра. Разрушения асфальтового покрытия выявлено не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным представителей ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Движение по дороге ведется в обычном режиме. Судя по фотографиям автомобилистов в соцсетях, в районе поврежденного участка дорожники выставили соответствующий знак. Когда начнется его ремонт, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU