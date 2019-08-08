2019-08-08T21:27:30+03:00
Происшествия

Сбила при перестроении: подробности смертельного ДТП с участием мопеда и «Матиза» в Самаре

Аварию спровоцировала 21-летняя девушка за рулем иномарки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Антон Атрощенков / ДТП 163 СамараФото: Антон Атрощенков / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Стали известны подробности смертельного ДТП с участием мопеда и автомобиля Daewoo Matiz на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Как выяснилось, аварию спровоцировала 21-летняя девушка за рулем иномарки.

- ДТП произошло около 17 часов. Автомобилистка, двигаясь по улице Антонова-Овсеенко в направлении улицы Советской Армии, в районе дома № 85 при перестроении столкнулась с мопедом, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 46-летний водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался на месте. По данным полицейских, стаж вождения девушки - с 2016 года. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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