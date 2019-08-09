2019-08-09T11:49:05+03:00
Общество

"АКОМ" стал единственным в РФ производителем аккумуляторов под знаком "Сделано в России"

Ведущим производителем и экспортером аккумуляторных батарей в РФ успешно пройден второй этап добровольной сертификации «Сделано в России».
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Компании присвоено право наносить Знак соответствия «Сделано в России»Компании присвоено право наносить Знак соответствия «Сделано в России»
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Компанией «АКОМ» успешно пройден второй этап добровольной сертификации «Сделано в России». Это заслуженный результат, ведь предприятие является крупнейшим экспортером стартерных аккумуляторов, обеспечивающим почти 70% отечественного экспорта в отрасли. «АКОМ» более 10 лет осуществляет поставки на экспорт, сотрудничает с 36 партнерами из 15 государств, включая все страны СНГ, а также Сербию, Грецию, Монголию, Польшу. В текущем году удалось значительно увеличить продажи на экспорт, в том числе на рынке автопроизводителей, достигнув уровня 100%-ных поставок на ОАО «Минский автомобильный завод». За первое полугодие 2018 г. доля экспорта «АКОМ» составляла 64,8% всего экспорта в отрасли, в тот же период 2019 г. объем вырос на 15% в натуральном выражении, достигнув 67%.

Компании присвоено право наносить Знак соответствия «Сделано в России» (Made in Russia) непосредственно на продукцию, упаковку или сопроводительную документацию, использовать его в рекламных и информационных материалах. Такого преимущества нет ни у одного отечественного производителя аккумуляторных батарей.

Маркировка «Сделано в России» помогает повысить узнаваемость товаров и брендов на зарубежных рынках, обеспечивает защиту от подделок и контрафакта. Данный вид маркировки характеризуется тем, что компанией пройдена независимая оценка компетенций и внешнеэкономического потенциала, и её продукция проверена на соответствие требованиям российского законодательства.

Успешное подтверждение соответствия требованиям системы добровольной сертификации «Сделано в России» гарантирует надежность продукции «АКОМ» и ее уникальность, а также демонстрирует высокую оценку уровня опыта и деловой репутации компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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