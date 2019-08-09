В Тольятти водитель «девятки» сбил насмерть шедшую по краю дороги женщину

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-09T16:17:19+03:00

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Вечером в четверг, 8 августа, на улице Александра Кудашева в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там под колесами автомобиля ВАЗ-21093 погибла 38-летняя женщина. Об этом сообщает отдел ГИБДД Тольятти.

- 25-летний водитель отечественного автомобиля сбил пешехода в районе дома № 96 по улице Александра Кудашева, двигаясь в направлении села Тимофеевка. На тот момент женщина шла по правому краю проезжей части в попутном с авто направлении, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила тяжелые травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую. Она скончалась. Как отмечают в ГИБДД, одежда у женщины была без световозвращающих элементов, возможно, именно поэтому водитель «девятки» не заметил ее на темном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU