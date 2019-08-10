2019-08-10T11:23:38+03:00
Экономика

Инвестпривлекательности растет: Самарская область поднялась в рейтинге кредитоспособности регионов России

Наш регион получил уровень «BB+»
Евгения ВАСИНА
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Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской областиФото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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Экономическая ситуация в Самарской области позитивная, - такой вывод можно сделать, увидев результаты рейтинга кредитоспособности регионов России. Накануне одно из ведущих международных рейтинговых агентств «Standard & Poor’s Global Ratings» опубликовало результаты соответствующего исследования. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, по его результатам Самарская область поднялась в рейтинге с уровня «BB» до «BB+» и получила оценку «Стабильный»

- Уровень «BB+» агентство присваивает субъектам с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки. Это отражает позитивную экономическую ситуацию в Самарской области и способствует приданию дополнительного импульса повышению инвестпривлекательности региона, - заявили в департаменте.

Также в департаменте отметили, что в начале года международное рейтинговое агентство Moody’s впервые за долгие годы повысило кредитный рейтинг нашей области с уровня «Ва3» до уровня «Ва2», а 25 июля изменило прогноз кредитного рейтинга области со «Стабильного» на «Позитивный». Такого не было последние 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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