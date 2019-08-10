2019-08-10T18:16:52+03:00
Звезды

Запах пороха и дым на Проране: «Самарские маневры» прошли успешно

Программа была насыщенной
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: twitter.comФото: twitter.com
Изменить размер текста:

В субботу, 10 августа, с 10:00 на острове Проран (он же Поджабный) прошло военно-историческое мероприятие «Самарские маневры». Событие посвятили памяти тех, кто служил в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в 189 Измаильском пехотном полку. Это полк квартировал в Самаре.

Программа события была насыщенной. Гости увидели реконструкцию маневров Русской Императорской армии в исполнении участников военно-исторических клубов Самары, Тольятти, Димитровграда с элементами строевых и ружейных приемов.

Не обошлось на празднике и без танцев. Культурно-развлекательную программу подготовил клуб плясовой традиции «Карагод». Были также старинные игры для детей и взрослых, выставка военных мундиров и гражданской одежды начала XX века и ярмарка народных мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доктора и там и тут показывают: в Самарской области практикуют телемедицинские консультации
Улыбнитесь вас снимает летающая камера: над дорогами Самарской области снова запустят комплекс высотного наблюдения
Под Сызранью столкнулись две фуры
Царь-пирог в 11 метров и регата на ялах: в Самарской области прошел фестиваль «Жигулевская вишня»
В Самаре для движения транспорта откроют улицу Шоссейная
В ДТП на дороге Отрадный-Борское в Самарской области пострадало три ребенка и три взрослых
И снова солнце уйдет за тучи: в выходные в Самарской области будут дожди
Документы поданы: на пост главы Куйбышевского района претендует девять человек
Аварийная субботу: на Московском шоссе в Самаре произошло сразу две аварии
Дыни укатились в кювет: в Самарской области опрокинулся грузовик с фруктами
Житель Самарской области хотел вырастить коноплю, но не получилось
Инвестпривлекательности растет: Самарская область поднялась в рейтинге кредитоспособности регионов России