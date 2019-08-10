Запах пороха и дым на Проране: «Самарские маневры» прошли успешно

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-10T18:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 августа, с 10:00 на острове Проран (он же Поджабный) прошло военно-историческое мероприятие «Самарские маневры». Событие посвятили памяти тех, кто служил в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в 189 Измаильском пехотном полку. Это полк квартировал в Самаре.

Программа события была насыщенной. Гости увидели реконструкцию маневров Русской Императорской армии в исполнении участников военно-исторических клубов Самары, Тольятти, Димитровграда с элементами строевых и ружейных приемов.

Не обошлось на празднике и без танцев. Культурно-развлекательную программу подготовил клуб плясовой традиции «Карагод». Были также старинные игры для детей и взрослых, выставка военных мундиров и гражданской одежды начала XX века и ярмарка народных мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU