2019-08-11T11:36:45+03:00
Общество

«В ноябре он должен был вернуться домой, строил планы»: в Самарской области прощаются с погибшим 19-летним десантником

При прыжке с парашютом сильный порыв ветра снес молодого человека к ЛЭП
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Соболезнования в комментариях к посту выражают многие жители региона.Соболезнования в комментариях к посту выражают многие жители региона.Фото: СОЦСЕТИ
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Жители Самарской области прощаются в 19-летним десантником Русланом Лапиным. Парень погиб во время плановых прыжков с парашютом около Тольятти. Сильный порыв ветра снес военнослужащего к ЛЭП, при приземлении парашют зацепился за провода. Прощальный пост появился в группе «Креативный поИСК» Молодежь м.р. Исаклинский».

- 8 августа случилась страшная беда: трагически ушел из жизни замечательный человек, настоящий мужчина, патриот Руслан Лапин. Несчастный случай при выполнении воинского долга оборвал жизнь молодого человека, который без тени сомнений ушел служить в ряды российской армии, в ноябре должен был вернуться из армии, строил планы на будущее. Трудно передать словами горе, которое испытываем все мы, невозможно найти слова утешения для родителей и близких. Это чудовищная несправедливость, когда из жизни уходят такие молодые, хорошие люди, которые должны стать будущим страны. Руслан, ты навсегда в наших сердцах. Помним. Любим. Скорбим, - говорится в сообщении.

Соболезнования в комментариях к посту выражают многие жители региона. Многие желают родителям и близким сил, чтобы пережить такое горе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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