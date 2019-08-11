2019-08-11T15:45:06+03:00
Происшествия

В Самаре затопило Красноглинское шоссе

Вода после обильного дождя заполнила всю дорогу между Красной Глинкой и мостом через Сок
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Утром в воскресенье прошел обильный дождь. Скорее всего, он и стал причиной потопа.Утром в воскресенье прошел обильный дождь. Скорее всего, он и стал причиной потопа.Фото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Самаре в воскресенье, 11 августа, полностью затопило Красноглинское шоссе. Потоки воды залили проезжую часть на участке между Красной Глинкой и мостом через реку Сок. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили очевидцы.

- Ехали с дачи, дорога полностью под водой. Машины с низкой посадкой вообще еле-еле двигаются, - рассказал собеседник.

Напомним, утром в воскресенье прошел обильный дождь. Скорее всего, он и стал причиной потопа.

Прогнозы синоптиков неутешительные – с 19:00 воскресенья до 19:00 понедельника ожидаются дожди, а местами и грозы. При этом ветер в регионе усилится.

В Самаре потоп на Красноглинском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24