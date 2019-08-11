В Самаре затопило Красноглинское шоссе
В Самаре в воскресенье, 11 августа, полностью затопило Красноглинское шоссе. Потоки воды залили проезжую часть на участке между Красной Глинкой и мостом через реку Сок. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили очевидцы.
- Ехали с дачи, дорога полностью под водой. Машины с низкой посадкой вообще еле-еле двигаются, - рассказал собеседник.
Напомним, утром в воскресенье прошел обильный дождь. Скорее всего, он и стал причиной потопа.
Прогнозы синоптиков неутешительные – с 19:00 воскресенья до 19:00 понедельника ожидаются дожди, а местами и грозы. При этом ветер в регионе усилится.
В Самаре потоп на Красноглинском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU