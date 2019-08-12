Смерч 11 августа в Самарской области: очевидцы засняли на видео атмосферный вихрь
В минувшее воскресенье, 11 августа, жители Самарской области стали свидетелями необычного природного явления. Во время грозы они заметили в Красноармейском районе небольшой смерч.
- Смерч двигался и как бы закручивался, утягивая за собой деревья. С ними вообще беда какая-то творилась, - поделились очевидцы, опубликовав в соцсетях видео.
По предварительным данным, вихрь не нанес никаких серьезных последствий. Никто не пострадал. К слову, пользователи сети скептически отнеслись к этому явлению. Смерч они посчитали каким-то маленьким и неубедительным, заявив, что запечатленный на кадрах вихрь больше похож на дым.
Смерч 11.08.2019 в Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU