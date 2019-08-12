Смерч 11 августа в Самарской области: очевидцы засняли на видео атмосферный вихрь

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-12T07:56:45+03:00

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В минувшее воскресенье, 11 августа, жители Самарской области стали свидетелями необычного природного явления. Во время грозы они заметили в Красноармейском районе небольшой смерч.

- Смерч двигался и как бы закручивался, утягивая за собой деревья. С ними вообще беда какая-то творилась, - поделились очевидцы, опубликовав в соцсетях видео.

По предварительным данным, вихрь не нанес никаких серьезных последствий. Никто не пострадал. К слову, пользователи сети скептически отнеслись к этому явлению. Смерч они посчитали каким-то маленьким и неубедительным, заявив, что запечатленный на кадрах вихрь больше похож на дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725411" frameborder="0"></iframe> Смерч 11.08.2019 в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU