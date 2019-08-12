В Самарской области заработала горячая линия «Выборы – 2019»

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-12T18:49:36+03:00

Туда можно обратиться если избирательные права будут нарушены

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8 сентября, в Единый день голосования, в Самарской области пройдет 34 выборных кампании. Так дополнительно будут выбирать депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11и по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19. Также пройдут выборы депутатов Думы Новокуйбышевска седьмого созыва. Дополнительно выберут депутатов Советов депутатов в 4 округах 4 внутригородских районов Самары и депутатов Собраний представителей 2 городских и 25 сельских поселений.

Подробнее об этом на сайте уполномоченного по правам человека в Самарской области.

- О проблемах, связанных с реализации избирательных прав и о нарушениях избирательного законодательства граждане могут сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека. - Работать горячая линия будет также в субботу, 7 сентября, с 9.00 до 18.00 и в день голосования - 8:00 и до закрытия избирательных участков.

Также о нарушения во время подготовки и проведения выборов с 9:00 до 18:00 (мск) можно будет также сообщить по телефонам +7 (906) 071-01-06 и +7 (906) 071-13-40.

Будет работать и информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-222-11-83.

ИСТОЧНИК KP.RU