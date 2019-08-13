Мэрия Самары подготовила разрешение на строительство мечети в поселке Мехзавод

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-13T08:59:03+03:00

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Администрация Самары подготовила проект постановления о предоставлении разрешения на использование участка в поселке Мехзавод под строительство мечети. С таким предложением ранее в городскую мэрию обратилось религиозное духовное управление мусульман Самарской области.

- Организация запросила разрешение на религиозное использование участка площадью 1000 квадратных метров в 3 квартале поселка Мехзавод. Это территория между ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней, - говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

Напомним, ранее представители департамента градостроительства отмечали, что пока вопрос со строительством мечети на Мехзаводе еще не решен. Прежде, чем дать религиозной организации разрешение на использование участка, это предложение вынесут на публичные слушания.

Отметим, что два года назад на Мехзаводе уже пытались «построить» мечеть. Под нее был выбран участок в первом квартале поселка на пересечении Московского и Красноглинского шоссе. Однако тогда проект так и не прошел публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU