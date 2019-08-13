"Их дешевле в космос запустить, чем починить": неаккуратные самарцы сломали "золотые" туалеты в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-13T11:37:57+03:00

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В Самаре вот уже больше месяца не работают бесплатные туалеты и, возможно, они вообще никогда не откроют свои двери для посетителей. Горожане прозвали их «золотыми» и, судя по всему, они не зря носят такое название. Запчасти на них настолько уникальны, что найти их в России невозможно. За рубежом же детали стоят так дорого, что денег у города на них нет. Видимо, чиновники, закупая эти туалеты, надеялись, что самарцы будут бережно относиться к «кабинкам раздумий», но горожане их подвели.

- Туалеты в парке Гагарина изготовлены с применением сложной вакуумной системы откачки нечистот. Их рабочие элементы надежны только при правильной и бережной эксплуатации. Однако из-за сброса отходов и крупного мусора в слив насос и помпа откачки нечистот были выведены из строя. Также посетители испортили кнопку слива воды в одной из кабин, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Горожане предложили, что раз суперсовременные туалеты не прижились в Самаре, то лучше заменить их обычными с центральной канализацией, которые раньше были в парках. К сожалению, эту идею чиновники забраковали. Представители МАУ «Парки Самары» сообщили в Твиттере, что сделать такие туалеты невозможно, поскольку коммуникации слишком изношены. Между тем, выход из проблемы со сломанными туалетами все же нашли. Чиновники решили сделать из двух кабинок одну — полностью рабочую. Она будет работать в районе старого колеса обозрения. Что касается кабинки около лебяжьего пруда, то ее закрыли до того момента, пока не найдутся деньги на ее ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU