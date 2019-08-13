2019-08-13T17:28:21+03:00
Происшествия

В Самаре дорожного рабочего убила молния, когда он управлял движением

ЧП произошло во время регулирования движения на дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина скончался по дороге в больницуМужчина скончался по дороге в больницуФото: Архив "КП"
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В Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. В минувшее воскресенье, 11 августа, погиб дорожный рабочий строительной компании «Ладья». Мужчину «убила» непогода.

- Дорожный рабочий занимался регулированием движения транспорта, когда в него ударила молния, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Для мужчины вызвали скорую помощь. К сожалению, до больницы он так и не доехал. Он скончался от полученных травм по пути в медучреждение. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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