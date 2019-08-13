В Самаре дорожного рабочего убила молния, когда он управлял движением
В Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. В минувшее воскресенье, 11 августа, погиб дорожный рабочий строительной компании «Ладья». Мужчину «убила» непогода.
- Дорожный рабочий занимался регулированием движения транспорта, когда в него ударила молния, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Для мужчины вызвали скорую помощь. К сожалению, до больницы он так и не доехал. Он скончался от полученных травм по пути в медучреждение. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«После случившегося освежилась память на стихи»: дорожный рабочий, которого ударила молния, выжил благодаря цепочке с крестиком
Николай Тюкин из Самарской области занимался укладкой асфальта на трассе М-5 и едва не погиб, после прихода грозы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU