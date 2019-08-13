В Самаре дорожного рабочего убила молния, когда он управлял движением

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-13T17:28:21+03:00

Мужчина скончался по дороге в больницу Фото: Архив "КП"

ЧП произошло во время регулирования движения на дороге

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В Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. В минувшее воскресенье, 11 августа, погиб дорожный рабочий строительной компании «Ладья». Мужчину «убила» непогода.

- Дорожный рабочий занимался регулированием движения транспорта, когда в него ударила молния, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Для мужчины вызвали скорую помощь. К сожалению, до больницы он так и не доехал. Он скончался от полученных травм по пути в медучреждение. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU