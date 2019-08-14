В Самарской области бомжей могут освободить от уплаты госпошлины при восстановлении паспорта

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-14T08:44:49+03:00

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В Самарской области предложили ввести послабления для людей без определенного места жительства, которые собираются восстановить свои документы. При оформлении паспортов необходимо заплатить госпошлину в 1,5 тысячи рублей, однако у бездомных таких денег нет.

- Необходимо внести изменения в налоговый кодекс РФ в части освобождения лиц без определенного места жительства и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного, - отметила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Также омбудсмен предложила на уровне региона внести изменения в программы по соцзащите населения для предоставления бомжам материальной помощи на изготовление фотографий на паспорт. Это предложение уже было направлено председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову.

ИСТОЧНИК KP.RU