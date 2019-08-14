2019-08-14T09:52:20+03:00
Общество

Стало известно, как скажется строительство нового трамвайного поворота до «Самара Арены» на движении транспорта

Работы стартуют уже на этой неделе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Поворот сделают для трамваев, курсирующих со стороны 15 микрорайонаПоворот сделают для трамваев, курсирующих со стороны 15 микрорайонаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на этой неделе стартуют работы по строительству нового поворота для трамваев на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Его сделают для трамваев, которые будут ездить со стороны 15 микрорайона в направлении стадиона «Самара Арена».

Напомним, что контракт на выполнение работ был заключен с компанией «ВТС-Метро». Ее выбрали победителем по итогам электронного аукциона. Стоимость контракта составляет 71,7 млн рублей.

Как сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары, большая часть работ на перекрестке не потребует перекрытия движения. Однако кратковременные ограничения все-таки возможны. Их будут вводить на этапах врезок в существующие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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