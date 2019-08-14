Стало известно, как скажется строительство нового трамвайного поворота до «Самара Арены» на движении транспорта
В Самаре на этой неделе стартуют работы по строительству нового поворота для трамваев на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Его сделают для трамваев, которые будут ездить со стороны 15 микрорайона в направлении стадиона «Самара Арена».
Напомним, что контракт на выполнение работ был заключен с компанией «ВТС-Метро». Ее выбрали победителем по итогам электронного аукциона. Стоимость контракта составляет 71,7 млн рублей.
Как сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары, большая часть работ на перекрестке не потребует перекрытия движения. Однако кратковременные ограничения все-таки возможны. Их будут вводить на этапах врезок в существующие пути.
ИСТОЧНИК KP.RU