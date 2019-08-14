Стало известно имя нового главы Промышленного района Самары
Районный совет депутатов определился с кандидатурой
Фото: администрация Промышленного района Тольятти
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В Самаре выбрали нового руководителя администрации Промышленного района. В среду, 14 августа, районный совет депутатов принял решение о назначении на этот пост.
- Главой Промышленного района назначен Андрей Семенов, который до этого занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии, - сообщили в администрации района.
Напомним, что в финал конкурса вышел также генеральный директор «Специализированного строительно-монтажного управления» Валерий Крутов, однако депутаты посчитали, что Андрей Семенов лучше справится с работой на посту главы Промышленного района.
ИСТОЧНИК KP.RU