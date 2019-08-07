Промышленный район Самары могут возглавить безработный, чиновник или нотариус
В Самаре закончился прием заявок на участие в конкурсе на пост главы Промышленного района. На эту должность претендуют 9 человек из самых разный сфер деятельности.
Так, возглавить Промышленный район хотят безработный Николай Борисов, исполнительный директор ООО «Строймонтаж» Александр Бурнаев, гендиректор ООО «Специализированное Строительно-монтажное управление» Валерий Крутов, нотариус Елена Соловьева, замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, начальник отдела проектного управления ГКУ СО «Самарский РРЦ» Дмитрий Чиндин, а также директор розничной сети ООО «Рона» Олег Доровских, директор ООО «ТК Меридиан» Олег Потапов и директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин.
Итоги конкурса должны подвести 9 августа. Напомним, что ранее пост главы Промышленного района занимал Владимир Чернышков. Он покинул свою должность по собственному желанию в начале июля.
ИСТОЧНИК KP.RU