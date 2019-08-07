Промышленный район Самары могут возглавить безработный, чиновник или нотариус

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-07T14:49:50+03:00

Прием заявок на участие в конкурсе по выбору главы района окончен Фото: vk.com

Также на пост руководителя районной администрации претендуют еще 6 человек

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В Самаре закончился прием заявок на участие в конкурсе на пост главы Промышленного района. На эту должность претендуют 9 человек из самых разный сфер деятельности.

Так, возглавить Промышленный район хотят безработный Николай Борисов, исполнительный директор ООО «Строймонтаж» Александр Бурнаев, гендиректор ООО «Специализированное Строительно-монтажное управление» Валерий Крутов, нотариус Елена Соловьева, замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, начальник отдела проектного управления ГКУ СО «Самарский РРЦ» Дмитрий Чиндин, а также директор розничной сети ООО «Рона» Олег Доровских, директор ООО «ТК Меридиан» Олег Потапов и директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин.

Итоги конкурса должны подвести 9 августа. Напомним, что ранее пост главы Промышленного района занимал Владимир Чернышков. Он покинул свою должность по собственному желанию в начале июля.

ИСТОЧНИК KP.RU