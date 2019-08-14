"Захотелось цветов и шампанского": в Самаре девушки в ночи оборвали всю клумбу в Кировском районе
В Самаре в Кировском районе ночью произошло дерзкое ограбление цветочной клумбы. Еще пару дней назад она радовала своим цветущим видом, а теперь здесь остались только прутья. Произошло все около дома №4 по ул. Дальневосточная. Ночью к клумбе подошла девушка и стала рвать цветы, собирая букет. Вскоре к ней присоединилась чуть более полная подружка.
На записи, которую предоставила система наблюдения "Безопасный дом", видно, как девушки увлеченно разоряют клумбу. Непонятно, зачем они это делают. Может быть, дамы разочаровались в своих кавалерах, которые пришли на свидание без букета?
Однако, такие выходки не одобрили жители дома, которые со всей заботой эти цветы выращивали. Они-то и обратились за записью видео с камер, чтобы найти хулиганок и пристыдить их.
Нарвали букеты на клумбе.
ИСТОЧНИК KP.RU