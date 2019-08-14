2019-08-14T15:10:56+03:00
Общество

"Захотелось цветов и шампанского": в Самаре девушки в ночи оборвали всю клумбу в Кировском районе

Заботливо выращивавшие растения жители дома возмутились самоуправством и теперь ищут хулиганок
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре девушки обобрали все клумбыВ Самаре девушки обобрали все клумбы
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В Самаре в Кировском районе ночью произошло дерзкое ограбление цветочной клумбы. Еще пару дней назад она радовала своим цветущим видом, а теперь здесь остались только прутья. Произошло все около дома №4 по ул. Дальневосточная. Ночью к клумбе подошла девушка и стала рвать цветы, собирая букет. Вскоре к ней присоединилась чуть более полная подружка.

На записи, которую предоставила система наблюдения "Безопасный дом", видно, как девушки увлеченно разоряют клумбу. Непонятно, зачем они это делают. Может быть, дамы разочаровались в своих кавалерах, которые пришли на свидание без букета?

Однако, такие выходки не одобрили жители дома, которые со всей заботой эти цветы выращивали. Они-то и обратились за записью видео с камер, чтобы найти хулиганок и пристыдить их.

Нарвали букеты на клумбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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