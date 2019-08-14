2019-08-14T17:06:51+03:00
Происшествия

Причиной отравления 69 мигрантов в Самарской области мог стать крысиный яд

Более 40 иностранцев до сих пор находятся в больнице под наблюдением врачей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшим оказывают всю необходимую помощьПострадавшим оказывают всю необходимую помощьФото: Архив "КП"
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Стали известны новые подробности об отравлении 69 мигрантов из Узбекистана, которые поступили в больницы Самарской области в середине июля. Напомним, все они работали в Сызранском районе в садоводческом предприятии "Кошелевский посад". По предварительным данным, они могли отравиться крысиным ядом, пишет Волга Ньюс со ссылкой на и.о. главного врача тольяттинской городской больницы №1 Леонида Разливинских.

Препарат, которым отравились иностранцы, пока точно не установлен, сейчас ведутся исследования, но, по словам медика, он мог быть из группы дикумаринов. Это вещества, которые снижают вязкость крови и ее свертываемость. Используются они в крысиных ядах.

Насколько известно, сейчас в токсикологическом отделении тольяттинской больницы находится 41 пострадавший. Еще трое ранее были выписаны как выздоровевшие. О состоянии пациентов информации нет, но, как отмечают медики, им оказывается вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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