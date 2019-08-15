2019-08-15T10:25:29+03:00
Общество

В Самаре назначили нового главу Куйбышевского района

Районный совет депутатов проголосовал за чиновника минЖКХ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация Куйбышевского района СамарыФото: администрация Куйбышевского района Самары
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Администрации Куйбышевского района Самары назначили нового руководителя. В четверг, 15 августа, районный совет депутатов определился с окончательной кандидатурой на этот пост.

- Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры — Алексей Коробков и Валерий Медведев. Выбор был сделан в пользу Алексея Коробкова, - сообщили в пресс-службе администрации Куйбышевского района.

Напомним, что Алексей Коробков до недавнего времени занимал должность руководителя управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. К слову, 14 августа в Самаре выбрали и руководителя администрации Промышленного района. Этот пост занял Андрей Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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