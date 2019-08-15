2019-08-15T15:43:10+03:00
Общество

Ретро-самолеты, воздушные прогулки и прыжки с парашютом: самарцев зовут на авиационный фестиваль

Мероприятие пройдет 17 августа на аэродроме «Бобровка»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев ждут выставки, мастер-классы и показательные выступленияСамарцев ждут выставки, мастер-классы и показательные выступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 17 августа, на аэродроме «Бобровка» в Кинельском районе пройдет авиационно-спортивный фестиваль. Гостей мероприятия ждут выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, показ авиационной техники, мастер-классы по стрельбе, вождению автомобиля, а также выступления творческих коллективов.

- Воздушная часть фестиваля будет представлена показательными выступлениями парашютистов, одиночным и групповым пилотажем спортивных самолетов и вертолетов, имитацией воздушного боя самолетов Як–52. Также на мероприятии выступят авиамоделисты, пройдут демонстрационные полеты самолетов малой авиации, ретро-самолетов, парапланеристов, дельтапланеристов и состоится подъем теплового аэростата, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Для гостей фестиваля запланированы еще воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и прыжки с парашютом. Для детей на аэродроме организуют аттракционы. Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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