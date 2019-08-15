2019-08-15T17:02:00+03:00
Происшествия

Скончался один из мигрантов, которые попали в больницы Самарской области с отравлением

В медучреждениях региона все еще находятся 48 иностранцев. Состояние их тяжелое
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пол и возраст скончавшегося пациента из Узбекистана не сообщаютсяПол и возраст скончавшегося пациента из Узбекистана не сообщаютсяФото: Татьяна Коркина
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В министерстве иностранных дел Республики Узбекистан сообщили о состоянии 69 своих гражданах, которые в середине июля попали в больницы Самарской области с отравлением. По данным ведомства, 48 человек все еще находятся в медучреждениях Самары и Тольятти. Их состояние стабильно тяжелое. 20 пациентов выписаны и уже вернулись на работу. Еще один пострадавший, к сожалению, скончался.

- Мы выражаем соболезнование родным и близким покойного. Сейчас мы занимаемся организацией вывоза его тела на родину, - сообщили в консульско-правовом департаменте МИД Узбекистана.

Напомним, пока препарат, которым отравились мигранты трудившиеся в Сызранском районе в садоводческом предприятии «Кошелевский посад», не установлен. Медики не исключают, что он может относиться к группе дикумаринов. Это вещества, которые снижают вязкость крови и ее свертываемость. Используются они в крысиных ядах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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