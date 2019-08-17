Между массовыми отравлениями в Самарской и Ульяновской области обнаружено сходство

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-17T09:51:26+03:00

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В недавнем отравлении подсолнечным маслом в Ульяновске обнаружено много сходства с массовым отравлении мигрантов в садоводческом предприятии «Кошелевский посад» Самарской области. Об этом заявила замминистра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

- Мы связывались с министерством здравоохранения Самарской области, проявления у пациентов похожие, мы сопоставляли эти случаи, - рассказала Чигирева. - Пока нет подтверждения того, что это одни и те же семечки, в этом разберутся следственные органы. Все употребляли в пищу растительное масло домашнего производства.

По предварительной версии, опасное масло самостоятельно изготовил у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. А вот семена подсолнечника ему привез житель Сызранского района Самарской области.

Напомним, в середине июля в поселке Кошелевка Сызранского района в середине июля отравились неизвестным веществом 69 мигрантов из Узбекистана. 16 августа один из них скончался, 55 остаются в больнице. В начале августа в Ульяновске восемь человека отравились подсолнечным масла, в результате чего двое из них скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU