Спасатели на Волге не дали погибнуть самарцу, который чуть не утонул

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-17T13:46:32+03:00

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В пятницу вечером, 16 августа в Ленинском районе Самары спасатели буквально достали с того света мужчину, который чуть не утонул на острове Каменный, который находится недалеко от Рождествено. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- 41-летний мужчина во время отдыха с друзьями он плавал в Волге, захлебнулся и начал тонуть, - пояснили спасатели. - Друзья вытащили пострадавшего на берег, но мужчина не приходил в сознание. Тогда вызвали спасателей. В 19:28 дежурные на спасательном катере отправились его эвакуировать.

Пострадавший был доставлен на спасательную станцию, где был передан врачам скорой помощи. Там он был реанимирован и пришел в сознание. В 20:35 его направили в одну из броьниц Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU