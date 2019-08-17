Пляжные «Крылья Советов» обыграли саратовскую «Дельту» 11:9

СЕГОДНЯ 20:39 2019-08-17T20:39:26+03:00

«КС» уже обеспечили себе место в Суперфинале, который пройдет с 28 августа по 1 сентября в Самаре. Фото: beachsoccer.ru.

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«Крылья Советов» в рамках 12 и 13 туров чемпионата России по пляжному футболу обыграли саратовскую «Дельту» и уступили лидеру Суперлиги петербургскому «Кристаллу». Матч с «Дельтой» закончился со счетом 11:9 в пользу самарцев. Голы в составе «КС» забили Яснов, Коваленко, Азеведо (хет-трик), Котенев (хет-трик), Волошин и Джабаров. Еще один мяч саратовцы забили себе сами.

- У нас действительно не было особой мотивации [«Крылья» обеспечили себе место в Суперфинале, - прим. ред. «КП-Самара»], тем более, наш состав был очень ослабленным. Мы играли без двух бразильцев, мы играли без тренера. Но, извините, «Дельта» мотивирована в первую очередь тем, что она играет дома. Трибуны гонят саратовцев вперед. Никакой вальяжности у них не было, они обязаны были побеждать, и они показывали, что по мастерству они выше нас, но за счет упорства, желания, старания победили мы, - приводит слова президента пляжных «Крыльев Советов» Евгения Храмова портал beachsoccer.ru.

В матче 13 тура чемпионата России «Крылья» уступили «Кристаллу» 2:5. У волжан отличились Нелито и Азеведо.

Напомним, «КС» уже обеспечили себе место в Суперфинале, который пройдет с 28 августа по 1 сентября в Самаре. В воскресенье, 18 августа, «Крылья» сыграют в последнем туре предварительного этапа с клубом «CITY» из Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU