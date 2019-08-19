2019-08-19T13:58:05+03:00
Общество

В Самаре на год закрыли школу №162

Это сделали для безопасности учеников
Вера ЦЫГАНКОВА
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Министр образования Самарской области Виктор АкопьянМинистр образования Самарской области Виктор АкопьянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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День знаний в этом году пройдет 2 сентября. Учебный год 2019 для школьников Самарской области начнется на день позже, поскольку первое число выпадает на воскресенье. Распахнуть свои двери для учеников готовы все образовательные учреждения региона, кроме одного. Школу №162 закрыли на капитальный ремонт. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

По его словам, уже выбран подрядчик, с которым в конце августа будет подписан контракт. Основной его задачей на первом этапе будет укрепление фундамента здания и ремонт фасада. На капремонт учебного заведения выделено 40,2 миллионов рублей.

На время работ 977 учеников школы №162 будут распределены по трем школам: № 96 и 112, гимназия №133, а также по двум учреждения дополнительного образования: ЦДТ «Металлург» и ЦВР «Крылатый».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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