В СИЗО дали почитать "День Опричника": в Тольятти в колонию отправили французского учителя

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-19T17:48:23+03:00

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10 месяцев колонии - такое наказание назначил суд учителю французского языка из Тольятти. Гурвана Ле Галля, который не раз признавался в любви России и уже много лет работал в нашей стране, неожиданно задержали в марте. В объяснения не поверил никто из знакомых мужчины: якобы, Гурван предложил взятку, чтобы полиция закрыла глаза на нарушения им миграционного законодательства.

- По словам Гурвана с полицейскими говорил его друг Леонид, он же дал ему денег и сказал оплатить штраф на месте. Но в суде Леонид эти показания не признал.. Так что все очень странно. А основной свидетель полицейский вообще пять раза в суд не приходил, к моменту суда вообще уволился из полиции. Из единственного лояльного француза делают диссидента. Я долго смеялся, когда узнал что ему дали книгу на французском языке в СИЗО. Эта книга Владимира Сорокина "День Опричника", - говорит адвокат опального француза Илья Никифоров.

По его словам, сейчас адвокаты готовят апелляцию, чтобы оспорить решение суда. Француза отправят в колонию, но зачтут в качестве срока время, которое он уже отсидел в СИЗО. Знакомые Гурванна Ле Галля считают, что такое жесткое и суровое решение может быть следствием того, что обвиняемый так и не признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU