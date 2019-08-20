Смерть тольяттинского журналиста Михаила Куракина стала уголовным делом

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-20T10:36:23+03:00

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По факту смерти 35-летнего тольяттинского журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело по статье “Доведение до самоубийства”. Об этом сообщил “КП-Самара” источник в следственных органах.

Пристальный интерес правоохранителей вызвал тот факт, что перед смертью журналист высказывал опасения за свою жизнь. В тоже время, погибший мог вести некий телеграм-канал, где нелестно отзывался о политиках, силовиках и бизнесменах.

Напомним, Куракин был найден мертвым 17 июля. Его знакомые вспоминают, что перед гибелью он написал в соцсетях, что у него “серьезные проблемы”.

ИСТОЧНИК KP.RU