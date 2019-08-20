2019-08-20T10:36:23+03:00
Происшествия

Смерть тольяттинского журналиста Михаила Куракина стала уголовным делом

Мужчину могли довести до самоубийства
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Куракин был некогда популярным журналистомКуракин был некогда популярным журналистомФото: facebook.com
Изменить размер текста:

По факту смерти 35-летнего тольяттинского журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело по статье “Доведение до самоубийства”. Об этом сообщил “КП-Самара” источник в следственных органах.

Пристальный интерес правоохранителей вызвал тот факт, что перед смертью журналист высказывал опасения за свою жизнь. В тоже время, погибший мог вести некий телеграм-канал, где нелестно отзывался о политиках, силовиках и бизнесменах.

Напомним, Куракин был найден мертвым 17 июля. Его знакомые вспоминают, что перед гибелью он написал в соцсетях, что у него “серьезные проблемы”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в сквере Высоцкого мужчина облил дедушку бензином и поджег
Самарцы услышат оперные арии с балкона гостиницы
Мужчина, который облил бензином и поджег женщину под Сызранью, стал фигурантом уголовного дела
Паромная переправа в Сызрани не будет работать до 22 августа
Самарцы хотят видеть обновленный Загородный парк семейным и экологичным
Дмитрий Губерниев записал видео с поздравлением детской волейбольной команды из Новокуйбышевска
Сын погибшего дальнобойщика ищет свидетелей смертельного ДТП под Сызранью
Начало стройки нового моста через Волгу в Самарской области может быть отложено
Федор Конюхов хочет попробовать прожить месяц в Самаре на зарплату врача
Дело о взятках Дмитрия Сазонова “выросло” на 33 млн рублей
Болельщики, которых не устраивает время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак», могу вернуть билеты
В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб