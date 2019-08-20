2019-08-20T12:15:48+03:00
Происшествия

Мужчина, который облил бензином и поджег женщину под Сызранью, стал фигурантом уголовного дела

Сейчас 68-летний подозреваемый задержан, расследование продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области правоохранители разбираются с жуткой историей из села Троицкое Сызранского района. Там в минувшую пятницу, 16 августа, облили бензином и подожгли 58-летнюю женщину.

- Пострадавшую госпитализировали. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался 68-летний знакомый потерпевшей. Как говорят местные жители, он вместе со своей жертвой частенько выпивал спиртное.

Женщина сейчас в больнице. Состояние ее оценивается как тяжелая. Не удивительно, ведь она получила ожоги более 80 процентов тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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