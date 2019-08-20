"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру
Получила продолжение нашумевшая история из Сызрани, где местной жительнице Елене предложили похоронить свою еще живую бабушку. Ритуальный агент сообщил, что 79-летняя Анна Андреевна скончалась, однако в больнице, где она находится, эту информацию опровергли.
- Сегодня я написала заявление в прокуратуру. Сказали, что они уже начали проверку, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" Елена.
Утром 20 августа наша собеседница заходила к пенсионерке. Она чувствует себя неплохо.
- Она очень расстроилась, плакала, узнав о случившемся. Для старого человека это шок, тем более что у неё перенесённый инфаркт и сердечная недостаточность, - говорит женщина.
Результаты проверки правоохранителей будут готовы через несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU