"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-20T16:22:12+03:00

В Сызрани правоохранители приступили к разбирательству в скандальной ситуации

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Получила продолжение нашумевшая история из Сызрани, где местной жительнице Елене предложили похоронить свою еще живую бабушку. Ритуальный агент сообщил, что 79-летняя Анна Андреевна скончалась, однако в больнице, где она находится, эту информацию опровергли.

- Сегодня я написала заявление в прокуратуру. Сказали, что они уже начали проверку, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" Елена.

Утром 20 августа наша собеседница заходила к пенсионерке. Она чувствует себя неплохо.

- Она очень расстроилась, плакала, узнав о случившемся. Для старого человека это шок, тем более что у неё перенесённый инфаркт и сердечная недостаточность, - говорит женщина.

Результаты проверки правоохранителей будут готовы через несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU