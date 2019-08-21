В Новокуйбышевске кандидаты в депутаты от КПРФ объявили голодовку

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-21T09:46:59+03:00

Они требуют от администрации города снять кандидатов-фейков и перестать срывать общественные мероприятия

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В Новокуйбышевске три кандидата в депутаты от КПРФ Михаил Абдалкин, Григорий Оганезов и Сергей Чернов перед выборами в городскую думу объявили голодовку. Они обвиняют мэрию в использовании «грязных методов политических технологий, которые нарушают принцип равноправия и равных возможностей кандидатов в депутаты».

- Наши требования - снять кандидатов-фейков, с похожими фамилиями или однофамильцев, которые присутствуют рядом с кандидатами от КПРФ. Перестать срывать общественные мероприятия, организованные КПРФ и Левым фронтом, - говорится в сообщении, опубликованном в паблике КПРФ ВКонтакте.

Кроме того, коммунисты хотят привлечь к ответственности одно из печатных изданий, где, по мнению представителей КПРФ, есть агитация кандидатов «Единой России», не оплаченная из избирательного фонда.

Напомним, ранее в Новокуйбышевске отказали в регистрации 9-ти кандидатам в городскую думу. Большинство из них не принесли в нужные сроки документы в комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU