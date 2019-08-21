Платные парковки в Самаре появятся к лету 2020 года
Власти Самары озвучили, когда в центре города появятся платные парковки. Эту идею вынашивают с 2014 года. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, платные парковки оборудуют к лету 2020 года.
- Платные парковки появятся в городе к следующему лету. Будет конкурс, по результатам которого мы выберем оператора, - сказал Маркин во время прямого эфира.
Напомним, ранее сообщалось, что конкурс по выбору компании-инвестора собирались провести во втором квартале 2019 года, а в третьем квартале парковки в центре Самары должны были появиться. Однако сроки сдвинули.
Впервые о платных парковочных местах в центре города заговорили в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU