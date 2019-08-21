Платные парковки в Самаре появятся к лету 2020 года

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-21T15:22:52+03:00

Эту идею вынашивают с 2014 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти города планируют провести конкурс и выбрать подрядчика, который займется организацией парковочных мест в центре города

Изменить размер текста: A A

Власти Самары озвучили, когда в центре города появятся платные парковки. Эту идею вынашивают с 2014 года. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, платные парковки оборудуют к лету 2020 года.

- Платные парковки появятся в городе к следующему лету. Будет конкурс, по результатам которого мы выберем оператора, - сказал Маркин во время прямого эфира.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурс по выбору компании-инвестора собирались провести во втором квартале 2019 года, а в третьем квартале парковки в центре Самары должны были появиться. Однако сроки сдвинули.

Впервые о платных парковочных местах в центре города заговорили в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU