Робот «Федор» улетел на МКС с помощью самарской ракеты «Союз-2.1а»

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-22T09:01:24+03:00

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В четверг, 22 августа, в 7:38 по самарскому времени с космодрома Байконур успешно взлетела ракета-носитель производства самарского РКЦ «Прогресс» «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический корабль доставит на МКС оборудование, снабжение, посылки для экипажа и, впервые, робота российской разработки Skybot F-850. «Федору» предстоит пройти испытания в условиях орбиты Земли. Кроме того, антропоморфный дрон должен выполнять опасную для человека работу, например, в открытом космосе.

Ожидается, что стыковка транспортного корабля с МКС произойдет уже 24 августа в 9:30 самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU