Робот «Федор» улетел на МКС с помощью самарской ракеты «Союз-2.1а»
В четверг, 22 августа, в 7:38 по самарскому времени с космодрома Байконур успешно взлетела ракета-носитель производства самарского РКЦ «Прогресс» «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Космический корабль доставит на МКС оборудование, снабжение, посылки для экипажа и, впервые, робота российской разработки Skybot F-850. «Федору» предстоит пройти испытания в условиях орбиты Земли. Кроме того, антропоморфный дрон должен выполнять опасную для человека работу, например, в открытом космосе.
Ожидается, что стыковка транспортного корабля с МКС произойдет уже 24 августа в 9:30 самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU