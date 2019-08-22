2019-08-22T14:31:09+03:00
Происшествия

Опубликовано видео крушения самолет ЯК под Тольятти, в котором погиб пилот

Катастрофа с упавшим под Тольятти самолета, в котором сгорел пилот, произошла 18 августа,
Кирилл КАРИМОВ
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У пилота не было шансов выжитьУ пилота не было шансов выжитьФото: Архив "КП"
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Появилось видеозапись, сделанная перед крушением самолета ЯК-СП-55 18 августа в двух километрах от села Подстепки Ставропольского района.

На кадрах видно, что пилот делал всевозможные фигуры высшего пилотажа, после чего крылатая машина свалилась в штопор.

- Он выполнял в небе фигуры сложного пилотажа и не вышел из одной из них, - отметил помощник прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Владислав Ярополов.

Погибший пилот - Сергей Химич. Он был старшим авиационным начальником авиадрома. Настоящий ас, пилот с огромным стажем - кажется, что он точно не мог допустить такой трагедии. Год назад Сергей удивил сызранцев, пролетев во время празднования «Сызранского помидора» над главной улицей города. Он был настоящим мастером пилотажа, выполнял очень сложные воздушные трюки. Около десяти лет назад он был членом команды ЦСК ВВС, участвовал в официальных соревнованиях, выступал на самолетах ЯК-54 и ЯК-55.

Видео момента катастрофы самолета под Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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