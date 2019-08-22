В Тольятти припаркованная машина скатилась с обрыва
Необычное происшествие засняли жители Тольятти. На видео вазовская легковушка оказалась в вертикальном положении. Вероятно, машина скатилась с парковки, которая была на возвышенности, и воткнулась в землю носом.
- Произошло это у дома No5 по улице Майский проезд. Жаль, машинку. Она скатилась с парковки и сорвалась с обрыва. Скорее всего, без повреждений не обошлось, - сообщили очевидцы. Чтобы спасти машину и вернуть ее из интересного положения в привычное, автолюбитель обратился за помощью к водителю грузовой ГАЗели. В итоге с помощью троса легковушку вернули в горизонтальное положение.
В Тольятти припаркованная машина скатилась с обрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU