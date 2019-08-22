СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-22T18:12:20+03:00

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Необычное происшествие засняли жители Тольятти. На видео вазовская легковушка оказалась в вертикальном положении. Вероятно, машина скатилась с парковки, которая была на возвышенности, и воткнулась в землю носом.

- Произошло это у дома No5 по улице Майский проезд. Жаль, машинку. Она скатилась с парковки и сорвалась с обрыва. Скорее всего, без повреждений не обошлось, - сообщили очевидцы. Чтобы спасти машину и вернуть ее из интересного положения в привычное, автолюбитель обратился за помощью к водителю грузовой ГАЗели. В итоге с помощью троса легковушку вернули в горизонтальное положение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/727541" frameborder="0"></iframe> В Тольятти припаркованная машина скатилась с обрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU