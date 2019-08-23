В Самарской области начались поиски инвестора для строительства моста через Волгу у Климовки

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-23T13:33:31+03:00

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Власти Самарской области объявили поиск инвестора для строительства моста через Волгу в районе Климовки. В пятницу, 23 августа, главное региональное управление организации торгов опубликовало предложение компании «Обход Тольятти», которая хочет вложить в строительство моста. Это сделали для того, чтобы другие компании, которые также хотят поучаствовать в строительстве, могли предложить свои варианты.

Мост обойдется в 121 млрд рублей. При этом стоимость еще может измениться после государственной экспертизы. Заявки принимают до 7 октября 2019 года.

Напомним, планировалось, что новый мост через Волгу в обход Тольятти появится к 2024 году. Он станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

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ИСТОЧНИК KP.RU