2019-08-23T13:33:31+03:00
Общество

В Самарской области начались поиски инвестора для строительства моста через Волгу у Климовки

Заявки будут принимать до 7 октября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: правительство Самарской области.Мост станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».Фото: правительство Самарской области.Мост станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».
Изменить размер текста:

Власти Самарской области объявили поиск инвестора для строительства моста через Волгу в районе Климовки. В пятницу, 23 августа, главное региональное управление организации торгов опубликовало предложение компании «Обход Тольятти», которая хочет вложить в строительство моста. Это сделали для того, чтобы другие компании, которые также хотят поучаствовать в строительстве, могли предложить свои варианты.

Мост обойдется в 121 млрд рублей. При этом стоимость еще может измениться после государственной экспертизы. Заявки принимают до 7 октября 2019 года.

Напомним, планировалось, что новый мост через Волгу в обход Тольятти появится к 2024 году. Он станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начало стройки нового моста через Волгу в Самарской области может быть отложено

Бюджетный трансфер на 2 млрд рублей “подвис” (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Самары с заразной формой туберкулеза заставили лечь в диспансер
«Ростелеком» приглашает самарцев в «Неизведанное Поволжье»
В Самаре после продолжительной болезни умер знаменитый актер
Верховный суд отказал жительнице Тольятти, которая хотела служить в армии
В Самарской области за полгода подростковая преступность выросла на 10%
Купил и оставил, потом принесет курьер: самарцы обошли москвичей по количеству пользователей сервиса «Шопинг налегке»
В Самаре депутата лишили мандата за сокрытие доходов
В Сызрани пройдет хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера
В Самаре наградили победителей конкурса фотографии «Самарский взгляд»
Житель Самары стащил золото у своей девушки и спустил все на ставках
Стая бродячих собак в Самаре заняла детскую площадку и покусала ребенка
Пассажиры самолета Самара-Санкт-Петербург, в котором сломались кондиционеры, добрались до Пулково
В Самаре установили новый рекорд России: на набережной развернули самый длинный флаг
Древнюю плиту, найденную в Шигонах, передали в музей
Генеральный директор Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс»
Крупный пожар на Садовой: в центре Самары снова сгорел деревянный дом
«Магнит» запускает сеть алкомаркетов и первый из них откроется в Самаре
«Они разодрали ей живот и шею, убили неродившихся котят»: свора собак напала на дворовых кошек в Самаре
Рогозин предложил отправить Дмитрия Азарова в космос вслед за роботом
Долой самовольные гаражи: в Сызрани началась масштабная «чистка» бесхозных строений
В Тольятти припаркованная машина скатилась с обрыва
В воскресенье будет ограничено движение на Ново-Садовой в Самаре