На Волге перевернулась парусная лодка с пятью людьми
Обошлось без жертв и пострадавших
скриншот с видео
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В воскресенье, 25 августа на Волге произошло ЧП. Возле села Березовка в Шигонском районе перевернулась парусная лодка. В тот момент на ней находились пятеро мужчин.
Сообщение об этом поступило в центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Самарской области» в 15.33.
Спасатели успели во время. Из воды были спасены все пять пассажиров парусного судна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, никому их них медицинская помощь не понадобилась. Сейчас устанавливаются личности попавших в ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU