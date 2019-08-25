На Волге перевернулась парусная лодка с пятью людьми

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-25T15:56:36+03:00

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В воскресенье, 25 августа на Волге произошло ЧП. Возле села Березовка в Шигонском районе перевернулась парусная лодка. В тот момент на ней находились пятеро мужчин.

Сообщение об этом поступило в центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Самарской области» в 15.33.

Спасатели успели во время. Из воды были спасены все пять пассажиров парусного судна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, никому их них медицинская помощь не понадобилась. Сейчас устанавливаются личности попавших в ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU