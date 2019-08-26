На дорогах Самары появятся 238 новых камер
На улицах Самары появятся еще 238 дорожных камер. Торги на установку камер на сайте госзакупок опубликовало государственное учреждение «Безопасный регион». Стоить эти работы будут 2 миллиона рублей.
Камеры появятся на проспекте Ленина, около станции метро «Безымянка», стадиона «Локомотив», мечети на улице Стара-Загора и т.д.
Все работы должны выполнить до 31 декабря этого года.
Напомним, самарцы могут посмотреть, где висят дорожные камеры. Карта есть в открытом доступе. Данные постоянно обновляются, новые места добавляют.
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ИСТОЧНИК KP.RU