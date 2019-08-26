2019-08-26T12:58:18+03:00
Общество

На дорогах Самары появятся 238 новых камер

Их должны будут установить до 31 декабря 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Камеры появятся на проспекте Ленина, около станции метро «Безымянка», стадиона «Локомотив», мечети на улице Стара-Загора и т.д.Камеры появятся на проспекте Ленина, около станции метро «Безымянка», стадиона «Локомотив», мечети на улице Стара-Загора и т.д.Фото: "КП" Архив
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На улицах Самары появятся еще 238 дорожных камер. Торги на установку камер на сайте госзакупок опубликовало государственное учреждение «Безопасный регион». Стоить эти работы будут 2 миллиона рублей.

Камеры появятся на проспекте Ленина, около станции метро «Безымянка», стадиона «Локомотив», мечети на улице Стара-Загора и т.д.

Все работы должны выполнить до 31 декабря этого года.

Напомним, самарцы могут посмотреть, где висят дорожные камеры. Карта есть в открытом доступе. Данные постоянно обновляются, новые места добавляют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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