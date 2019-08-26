Житель Сызрани, потерявший супругу в страшной аварии по дороге в Крым, скончался в больнице

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-26T11:43:34+03:00

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Житель Сызрани, попавший в страшную аварию по дороге в Крым, скончался в больнице. Произошло это 23 августа. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали знакомые семьи.

Напомним, авария произошла рано утром 10 августа в Краснодарском крае. «Шевроле Эпика», в которой было три человека, в том числе 15-летняя девочка, столкнулась с фурой. Пассажирка – мама семьи – скончалась на месте. Отца отвезли в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 15-летняя девочка также в больнице, у нее пострадал позвоночник.

После смерти отца семьи трое детей остались сиротами.

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ИСТОЧНИК KP.RU