Строить мечеть на Мехзаводе в Самаре не разрешили из-за недовольства горожан

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-26T13:21:11+03:00

Мечеть на Мехзаводе пытаются построить много лет, однако все заканчивается на публичных слушаниях.

Здание должно было появиться в районе стадиона «Салют»

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Власти Самары не разрешили строить мечеть в поселке Мехзавод. Основная причина – недовольство местных жителей. Об этом сообщает департамент градостроительства Самары.

- Публичные слушания проходили по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земли под религиозное использование. Исходя из большинства отрицательных мнений Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала это разрешение не предоставлять. Без него получить разрешение на строительство объекта религиозного назначения на этом участке нельзя, - говорится в сообщении в официальном Твиттере департамента.

Напомним, мечеть хотели построить в районе стадиона «Салют». Корреспондент «КП-Самара» разбиралась, почему местные жители не хотят видеть мечеть на Мехзаводе.

ИСТОЧНИК KP.RU