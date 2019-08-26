2019-08-26T13:21:11+03:00
Общество

Строить мечеть на Мехзаводе в Самаре не разрешили из-за недовольства горожан

Здание должно было появиться в районе стадиона «Салют»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мечеть на Мехзаводе пытаются построить много лет, однако все заканчивается на публичных слушаниях.Мечеть на Мехзаводе пытаются построить много лет, однако все заканчивается на публичных слушаниях.
Изменить размер текста:

Власти Самары не разрешили строить мечеть в поселке Мехзавод. Основная причина – недовольство местных жителей. Об этом сообщает департамент градостроительства Самары.

- Публичные слушания проходили по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земли под религиозное использование. Исходя из большинства отрицательных мнений Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала это разрешение не предоставлять. Без него получить разрешение на строительство объекта религиозного назначения на этом участке нельзя, - говорится в сообщении в официальном Твиттере департамента.

Напомним, мечеть хотели построить в районе стадиона «Салют». Корреспондент «КП-Самара» разбиралась, почему местные жители не хотят видеть мечеть на Мехзаводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские ветеринары спасают больную раком ежиху
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал Александра Соболева
«Все жители ближайших домов узнают о ваших заготовках»: коммунальщики обвинили самарских домохозяек в засоре канализации
Фоторепортаж: МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
В Самарской области ожидают дожди и грозы
Президент Владимир Путин ввел губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления
Тольяттинский «Акрон» подписал защитника «Ростова»
В Самаре благоустроили сквер у собора «Кирилла и Мефодия»
Бедолага долго не протянет! В Тольятти кот застрял в окне четвертого этажа
В Крыму хотят забрать обратно древнюю плиту, найденную под Сызранью
В Тольятти мужчина остался без денег после смерти матери и покончил с собой
Вход свободный: Суперфинал ЧР по пляжному футболу в Самаре пройдет на пляжном стадионе на Первомайском спуске
В Самаре 1 сентября бесплатно выступит Елена Темникова
В Самаре водитель «Приоры» не пропустил двух девушек на «Гранте»
Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ