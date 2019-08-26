Строить мечеть на Мехзаводе в Самаре не разрешили из-за недовольства горожан
Власти Самары не разрешили строить мечеть в поселке Мехзавод. Основная причина – недовольство местных жителей. Об этом сообщает департамент градостроительства Самары.
- Публичные слушания проходили по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земли под религиозное использование. Исходя из большинства отрицательных мнений Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала это разрешение не предоставлять. Без него получить разрешение на строительство объекта религиозного назначения на этом участке нельзя, - говорится в сообщении в официальном Твиттере департамента.
Напомним, мечеть хотели построить в районе стадиона «Салют». Корреспондент «КП-Самара» разбиралась, почему местные жители не хотят видеть мечеть на Мехзаводе.
ИСТОЧНИК KP.RU