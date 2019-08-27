2019-08-27T10:09:33+03:00
Происшествия

"Одна минута и все!": кот, застрявший в окне в Тольятти, умер на руках хозяйки

Бедное животное боролось за жизнь, но не смогло выкарабкаться
Михаил ГОРЮНОВ
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Бедолага провел в заточении несколько часовБедолага провел в заточении несколько часовФото: соцсети
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Трагедией закончилась история с котом, который накануне утром, в понедельник 26 августа, застрял в оконной раме на 4 этаже дома на улице Фрунзе, 17. К сожалению, бедняга так и не смог выбраться - он умер.

- Он мучился с 8 часов утра. Соседка сообщила хозяйке. Когда та приехала, киса кричала. Ее достали, 1 минута и все! Позвоночник был перебит, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местная жительница Татьяна Петрова.

Очевидцы говорят, на окне стояла сетка, но это не сыграло никакой роли . В социальных сетях пользователи уверены, что хозяева, которые сейчас очень переживают из-за случившегося, должны были лучше следить за своим любимым питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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