Самарский планетарий может быть построен у Ракеты на проспекте Ленина
Проект самарского планетария, который может быть построен в рамках подготовки к празднованию 60-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос, набирает обороты. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал некоторые подробности в своем Twitter.
- Администрация Самары предлагает очень дельный проект – реконструкция с пристроем «Самары Космической», – говорит избранник от Самарской области. - Рядом – Фабрика-кухня, где будет филиал Третьяковской галереи. К 2022 году может получиться целый музейно-просветительский треугольник.
Кроме того, Александр Хинштейн отметил, что 85% опрошенных самарцев отнеслись к планам постройки планетария позитивно.
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ИСТОЧНИК KP.RU