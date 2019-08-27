2019-08-27T10:28:53+03:00
Общество

Самарский планетарий может быть построен у Ракеты на проспекте Ленина

Александр Хинштейн говорит о массовой поддержке проекта среди самарцев
Кирилл КАРИМОВ
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Сроки постройки пока не уточняютсяСроки постройки пока не уточняютсяФото: Архив "КП"
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Проект самарского планетария, который может быть построен в рамках подготовки к празднованию 60-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос, набирает обороты. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал некоторые подробности в своем Twitter.

- Администрация Самары предлагает очень дельный проект – реконструкция с пристроем «Самары Космической», – говорит избранник от Самарской области. - Рядом – Фабрика-кухня, где будет филиал Третьяковской галереи. К 2022 году может получиться целый музейно-просветительский треугольник.

Кроме того, Александр Хинштейн отметил, что 85% опрошенных самарцев отнеслись к планам постройки планетария позитивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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