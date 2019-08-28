В Похвистнево поезд разрезал мужчину пополам

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-28T08:57:44+03:00

На месте были медики «скорой», но помочь они ничем не могли

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Трагедия произошла в Похвистнево во вторник, 27 августа. На железнодорожной дороге (бывший переезд) состав переехал мужчину. Как пишет «Похвистнево Информ» со ссылкой на очевидцев, мужчину разрезало пополам.

- Мой сын видел, как мужчина ждал поезд и побежал, чтобы не пропустить. Видел, как его располовинило. Сын вызвал «скорую». Молодец, но в силу возраста не понял, что ничем уже парню не поможешь. – приводит портал слова очевидца.

О личности погибшего не сообщается. Во всех подробностях трагедии будут разбираться правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU