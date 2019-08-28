В СУ СК заинтересовались историей с массовым отравлением суши в Самаре

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-28T10:18:57+03:00

Самарцы массово жалуются на боли в животе, рвоту и высокую температуру после того, как съели суши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Следственном управлении следственного комитета Самарской области начали проверку по факту массового отравления суши в региональной столице.

- 27-28 августа 2019 года в интернете появилась информация о том, что в больницу города Самары поступило около 30 человек с пищевым отравлением. По предварительным данным, все пострадавшие ели суши, которые приобретали в одном предприятии общественного питания, - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

После проверки правоохранители решат, заводить дело или нет.

Напомним, самарцы массово жалуются на боли в животе, рвоту и высокую температуру после того, как съели суши из службы доставки «Фарфор». Сообщается, беременная самарчанка в тяжелом состоянии в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU