Самарец Михаил Воронцов стал "Лучшим в нации" на чемпионате WorldSkills-2019

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-28T11:52:41+03:00

В прошлом году Михаил Воронцов стал чемпионом EuroSkills

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Во вторник, 27 августа, в Казани завершился 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan-2019.

Сборная России заняла второе место в общем медальном зачете, завоевав 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Отличились россияне и специальными наградами.

Фрезеровщик из Самары, победитель прошлогоднего EuroSkills Михаил Воронцов получил награду «Лучшего представителя нации» – Best of Nation.

Михаил соревновался с представителями десятков других стран по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». До победы оставалось не много, но, к сожалению, его обошли азиатские представители. Об этом рассказал директор Поволжского государственного колледжа, где учится и работает Михаил Воронцов, Владимир Зацепин.

- Тем не менее, Михаил достойно представил страну и Самарскую область. Конечно, мы очень рады! Особенно приятно, что именно перед чемпионатом он тренировался в нашем колледже со своими международными экспертами, на новом оборудовании которое мы получили по федеральному гранту, - уточнил Владимир Зацепин.

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ИСТОЧНИК KP.RU